مصر للطيران تسير 8 رحلات اليوم لنقل 1641 حاجا

جدة - نرمين السيد - تسير شركة مصر للطيران، اليوم السبت، 8 رحلات جوية، لنقل 1641 حاجا من ضيوف الرحمن شركات السياحة وقرعة بدر الماسة وبعثة الداخلية ووزارة الصحة وترانزيت وعمل وإقامة.





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