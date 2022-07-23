مختار جمعة: دورات أكاديمية الأوقاف رسالة سلام للعالم كله (صور)

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الأوقاف خلال لقائه بوفد كبار علماء الهند، وعمداء كلياتها، وأساتذة جامعاتها، ورؤساء مؤسساتها الدينية والثقافية المشاركين فى الدورة العلمية المتقدمة بأكاديمية الأوقاف الدولية وأئمة الأوقاف من محافظة دمياط وعدد من شباب المحافظة.

ورحب وزير الأوقاف بالحضور مشيدا بما تشهده محافظة دمياط من تطوير عاما بعد عام وهذا هو الحال فى جميع محافظات مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ففى كل يوم هناك نقلات جديدة فى المجالات كافة، مبينا أن دار المناسبات الملحقة بمسجد البحر هى أول دار مناسبات عامة فى خدمة أهالى دمياط.

كما أوضح أن ما تم افتتاحه من مساجد بمحافظة دمياط فى العام الماضى فقط 11 مسجدا، وما تم افتتاحه فى عهد الرئيس بالمحافظة بلغ 72 مسجدا، مشيرا إلى أن ما تتميز به مساجد دمياط أنها مساجد جامعة بمعنى الكلمة وهى مما يفتخر به على مستوى الجمهورية.

وفيما يتصل بالنشء فقد أكد وزير الأوقاف أن الوزارة كثفت الأنشطة الدعوية ما بين مقارئ للقرآن الكريم للأئمة والجمهور ثم تم تتويج هذه الأنشطة بالنشاط الصيفى للطفل، والذى يعد من أهم الأنشطة التربوية والتثقيفية للطفل.

كما أشار إلى أنه سيتم افتتاح الأسبوع الثقافى يوم السبت المقبل وفيه يتم اختيار مسجد من المساجد الكبرى فى كل مدينة ولو مرة كل شهر، ويحاضر فيه مجموعة من العلماء، ولا يقتصر المحاضرون على كونهم من علماء الدين بل يمتد ذلك ليشمل جميع التخصصات، مثل الطب الوقائى، أو التعليم، أو البيئة، فهو أسبوع تثقيفى يتم تناول الموضوعات فيه من الناحية الدينية ومن الناحية الحياتية باعتبار الرسالة المجتمعية للمساجد.

وعن مشروع صكوك أضاحى الأوقاف، أشاد وزير الأوقاف بالجهود المبذولة فى القيام بالمشروع على أكمل وجه مشيرا إلى أنه سيتم تكريم مديرية أوقاف دمياط على الجهود المبذولة سواء الخاصة بالنشاط الصيفى للطفل أم الخاصة بمشروع صكوك الأضاحى، مشيرا إلى أن ما تم جمعه من صكوك الأضاحى من محافظة دمياط العام الماضى كان 989 صكا أما هذا العام فتم جمع 1165 صكا وأن هذه الزيادة إنما هى نتيجة ثقة أهل الفضل فى هذا المشروع كما وتوزيعا وإدارة، فما تم جمعه العام الماضى قرابة 143 مليون أما هذا العام فقد تم جمع ما يزيد على 170 مليونا، وإجمالى ما تم جمعه من صكوك أضاحى وإطعام تجاوز 200 مليون جنيه، وتم توزيع 2250 طن لحوم العام الماضى على 2 مليون و 250 ألف أسرة، وما زال المشروع مستمرا على مدار العام.

كما أشار وزير الأوقاف إلى أن أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات إضافة إلى دورها الوطنى المحلى تقوم بدور مهم جدا على المستوى العالمى، حيث تم تنظيم دورتين لأئمة وواعظات دولة السودان الشقيق، وتنظيم دورة لأئمة فلسطين، وتنظيم دورة لأئمة وواعظات دولة بوركينا فاسو، وتنظيم دورة للإعلاميين من 20 دولة، وجارى الإعداد لتنظيم دورة للقيادات الإعلامية بـ 35 دولة، إضافة إلى عدد كبير من الدورات الدولية، والهدف من ذلك تحقيق قول الله "تبارك وتعالى": "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا"، فهدفنا بعث رسالة سلام للعالم كله أننا بلد السلام، وأن الأديان كلها قائمة على التسامح والسلام، وقد أخرجت وزارة الأوقاف كتاب: "التسامح منهج حياة"، وقد وعد عميد كلية أصول الدين بدولة الهند بإدخاله بالمناهج الدراسية بدولة الهند، إضافة إلى مؤتمر حول موضوع: "التسامح منهج حياة" سوف يعقد يوم 22 أغسطس بالتعاون مع الكنيسة الإنجيلية، وسيتم توزيع الكتاب بالمؤتمر، حيث إنه يوضح التسامح الإنسانى وسبل التسامح مع الآخرين دينيا ومجتمعيا ومع الأسرة والزملاء ومع النفس، إضافة إلى أن اختيار التسامح منهج حياة ليس للبعد الدينى فقط، وإنما ليكون التسامح منهجا وإطار حياة عامة فى إطار التعايش والتواصل الإنسانى، موضحا أن العلماء من وفد دولة الهند لمسوا احتفاء الشعب المصرى بهم والحفاوة التى رأوها هنا فى محافظة دمياط ترسل رسالة سلام حقيقية عن مدى الأمن والأمان الذى تتمتع به مصر فليس من رأى كمن سمع، وليس من شهد كمن حكى له، فهى رسالة من مصر للعالم كله، رسالة سلام وتسامح دينى وتسامح إنسانى وفقه عيش مشترك بين البشر، ومواجهة كل ألوان العنف والتطرف والتشدد.

وخلال اللقاء كرم وزير الأوقاف مديرية أوقاف دمياط لجهودها المتميزة فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف، كما كرم عددا من أئمة أوقاف دمياط لجهودهم المتميزة فى البرنامج الصيفى للطفل والأنشطة الدعوية المتنوعة، كما كرم بعض الإداريين والعمال، وبعض المشاركين فى البرنامج الصيفى للطفل.

حضر اللقاء الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وعادل الغضبان محافظ بورسعيد وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية وأسامة العبد وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب وأمين عام رابطة جامعات العالم الإسلامى، اليوم الجمعة عقب صلاة الجمعة بمحافظة دمياط.