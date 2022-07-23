بسام راضى: مباحثات الرئيس السيسى فى فرنسا مثمرة جدا

جدة - نرمين السيد - وأضاف راضى - فى مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة، عبر قناة etc، مع الكاتب الصحفى ضياء رشوان - أنه تم التباحث فى مجمل العلاقات الثنائية الخاصة بالتجارة والاقتصاد والشركات الفرنسية العاملة فى مصر خلال لقاء مع وزير المالية الفرنسى.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تكثيف التعاون الفترة المقبلة فى عدة نقاط هامة خاصة فى الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك مع قرب انعقاد القمة العالمية للمناخ فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

وأضاف راضى أن هناك تعاونا مع الشركات الفرنسية فى توطين الصناعات فى مصر، الخاصة بالسيارات الكهربائية واستراتيجية الدولة فى الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن مصر لديها امكانات كبيرة فى إنتاج الهيدروجين الأخضر من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأكبر محطة فى بنبان، وعلى سواحل البحر الأحمر.

وتابع أن الاهتمام متزايد بالتطوير الخاص بالطاقة الجديدة والمتجددة، والفترة المقبلة سيكون هناك تعاون مع الجانب الفرنسى فى هذا الشأن.

وتابع أن لقاء الرئيس السيسى مع الرئيس ماكرون جاء فى وقت يعيش فيه العالم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وسبقها أزمة كورونا، موضحا أنه كان هناك جلسة مغلقة ومطولة لمدة ساعتين بين الرئيسين، أهم ما جاء بها تناول الأزمة الأوكرانية وكيفية احتوائها وتفعيل دور المجتمع الدولى لإيجاد حل واحتواء الأزمة بالطرق السلمية والمفاوضات والوصول لحل توافقى بين الأطراف لتهدئة الأمور والحد من خطورة الأزمة العالمية.

وقال إنه تم تناول الأزمة الليبية وكيفية الخروج من الوضع الحالى، وصولا للانتخابات من خلال التوافق بين الأطراف، وكذلك الوضع فى اليمن وسوريا ولبنان، بالإضافة إلى الاتفاق على التعاون فى توريد القمح لمصر.

وأكد أن هناك حرصا شديدا من القادة الأوروبيين الكبار للاستماع لوجهة نظر الرئيس السيسى وتقديراته، لكيفية الخروج من الأزمات الموجودة، لافتا إلى أن زيارة صربيا كانت رائعة وامتدادا للإرث التاريخى بين القاهرة وبلجراد، وكانت هناك حفاوة استقبال، وتم التباحث فى جميع الأوجه التى يمكن تفعيلها خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الرئيس الصربى اطلع على التجربة التنموية المصرية الرائدة وأشاد بكل ما جاء بها من تطور.

واختتم حديثه قائلا: إن كلمة الرئيس السيسى فى قمة "جدة" حددت 5 محاور رئيسية للتعاون مع الجانب الأمريكى فى إطار شراكة ممتدة لحل مشاكل المنطقة والمشاكل الملحة ولها ارتباط بالعالم، أبرزها حل القضية الفلسطينية، وهى قضية القضايا وحلها من شأنه يفتح آفاقا كبيرة لدول المنطقة، لم تعهدها من قبل من التعاون والسلام.