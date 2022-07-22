خادم الحرمين وولى عهده يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعرب الملك سلمان، عن أصدق التهانى وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسى، ولحكومة وشعب مصر، بالتقدم والازدهار.

وأشاد خادم الحرمين، بالعلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين الشقيقين، والتى يحرص الجميع على تنميتها فى المجالات كافة.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس عبدالفتاح السيسى.

وعبر سمو ولى العهد، عن أطيب التهانى وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس السيسى، ولحكومة وشعب مصر، بالمزيد من التقدم والازدهار.