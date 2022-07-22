عاجل.. نشاط الرئيس السيسى خلال زيارته إلى ألمانيا وصربيا وفرنسا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى زار كل من ألمانيا وصربيا وفرنسا، وأجرى العديد من اللقاءات.

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء اليوم الجمعة، إلى أرض الوطن بعد جولة أوروبية شملت كل من ألمانيا وصربيا وفرنسا.