متحدث الرئاسة: تعاون مع الشركات الفرنسية لتوطين الصناعات فى مصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشف السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى العاصمة الفرنسية باريس، ولقائه مع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى.





وأوضح راضى فى مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة، مع الكاتب الصحفى ضياء رشوان، عبر فضائية etc، أن هناك تعاونا مع الشركات الفرنسية لتوطين الصناعات فى مصر، الخاصة بالسيارات الكهربائية واستراتيجية الدولة فى الهيدروجين الأخضر.

وشدد متحدث الرئاسة على أن مصر لديها إمكانيات كبيرة فى إنتاج الهيدروجين الأخضر من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأكبر محطة فى بنبان، وعلى سواحل البحر الأحمر الرياح.

وبيّن أن الاهتمام متزايد بالتطوير الخاص بالطاقة الجديدة والمتجددة، والفترة المقبلة سيكون هناك تعاون مع الجانب الفرنسى.

وأشار إلى أن الرئيس اتفق مع وزير الاقتصاد الفرنسى على تكثيف التعاون الفترة المقبلة فى عدة نقاط هامة خاصة فى الطاقة الجديدة والمتجددة، مع قرب انعقاد القمة العالمية للمناخ فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.