عاجل.. الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد جولة أوروبية

جدة - نرمين السيد - عاد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء اليوم الجمعة، إلى أرض الوطن بعد جولة أوروبية شملت كل من ألمانيا وصربيا وفرنسا.



جدة - نرمين السيد - عاد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء اليوم الجمعة، إلى أرض الوطن بعد جولة أوروبية شملت كل من ألمانيا وصربيا وفرنسا. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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