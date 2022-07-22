الصحة توضح إجراءات ترخيص العيادات الطبية الخاصة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة أنه ينبغى توفير ترخيص مزاولة المهنة للطبيب، وكذلك موافقة من الحى، وبيان بـ التجهيزات الطبية للعيادة. وتتضمن الأوراق الشهادات العلمية للطبيب، بالإضافة إلى موافقات الحماية المدنية، فضلا عن عقد يثبت الملكية أو الإيجار للطبيب، مشيرة إلى أن الأوراق تتضمن عقد محرقة وطريقة واضحة للتخلص من النفايات الطبية.

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