أستاذ حالات حرجة لـ مصر تستطيع: بعض أدوية البرد قد تؤدى إلى السكتة القلبية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شريف مختار، أستاذ أمراض القلب والحالات الحرجة بجامعة القاهرة، إن عضلة القلب لا تضعف بسبب المجهود ولكن بسبب التضخم الوراثى، مؤكدا أن الرياضة لا تؤثر بالسلب على صحة القلب السليم.





وأضاف مختار، خلال لقائه مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن بعض أدوية البرد والاكتئاب والمضادات الحيوية قد تؤدى إلى السكتة القلبية فى أشخاص لديهم استعداد وراثى. وأوضح أن من الضرورى التدريب على الإنعاش القلبى الأساسى، وأخذت الكلية المصرية للرعاية الحرجة، على عاتقها تدريب 1000 ممرضة فى قصر العينى.

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