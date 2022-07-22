جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ شمال سيناء، الدكتور محمد شوشة، التصديق على إنشاء محطة تحلية بقرية نجع شبانة لتغذية قرى مدينة رفح، وتزويدها بمحولين للكهرباء وربطهما بخط 22 كيلو فولت، مضيفا أنه يجرى توصيل التيار الكهربائى وسيتم إطلاقه فى نهاية الأسبوع المقبل.





جاء ذلك خلال زيارة المحافظ اليوم الجمعة، لقرية نجع شبانة برفح ولقائه مع الأهالى، حيث تفقد إنشاءات مدينة رفح الجديدة، يرافقه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ مصطفى محمد. وأضاف المحافظ، خلال اللقاء، أنه ستتم صيانة آبار المياه الزراعية بالقرى، علاوة على إنشاء عدد من الآبار الجديدة بقرية نجع شبانة، واعتماد صرف تكافل وكرامة لبعض الأسر بقرى رفح. كما وافق المحافظ على فتح وحدة صحية بالقرية، ووجه بصرف جميع المقررات التموينية لأهالى القرية والقرى التابعة، مع اعتماد صرف 5 كيلوجرامات من الدقيق كحصة زائدة عن المستحق بكل فرد شهريا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ شمال سيناء يصدق على مجموعة خدمات لأهالى قرية نجع شبانة برفح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.