بحضور وزير الأوقاف .. محافظ دمياط تستلم 4 أطنان من صكوك الأضاحى (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، سيارات توزيع لحوم أضاحى الأوقاف، حيث تم تسليم الدفعة الثانية من لحوم أضاحى الأوقاف اليوم الجمعة 22 يوليو 2022م، ليصل إجمالى ما تسلمته محافظة دمياط إلى 4 أطنان لحوم أضاحى الأوقاف.





وخلال تفقد سيارات لحوم أضاحى الأوقاف أكد وزير الأوقاف أن إجمالى ما تم تحصيله من صكوك الإطعام والأضاحى إلى الآن تجاوز 200 مليون جنيه، وأن ما تم جمعه من صكوك أضاحى الأوقاف تجاوز 170 مليون جنيه بزيادة عن العام الماضى قدرها 30 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يصل إجمالى ما تم تحصيله من صكوك أضاحى الأوقاف إلى 180 مليون جنيه، بما يسهم فى توفير أكبر قدر من اللحوم خلال العام للأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

من جانبها، أشادت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بمشروع صكوك أضاحى الأوقاف وجودة العمل به، وبالجهود غير المسبوقة لوزارة الأوقاف فى مجال خدمة المجتمع سواء فى مشروع صكوك الأضاحى أم فى مشروع صكوك الإطعام، الأمر الذى ساعد فى مد جسور التكامل والتعاون المجتمعى ومد يد المساعدة للعديد من الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة فى ظل مبادرة "حياة كريمة".

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