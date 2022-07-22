أصغر متدربة فى تليسكوب جيمس ويب: كان حلم الطفولة ولم أتخيل العمل فيه

جدة - نرمين السيد - قالت مريم هيثم عصمت أصغر متدربة فى تليسكوب جيمس ويب التابع لوكالة الفضاء الأمريكية، إن والدتها أحضرت لها موسوعة ضخمة عليها صورة لأينشتاين، وتضمنت الموسوعة معلومات عن النجوم والتاريخ والجغرافيا والرياضيات.





وأضافت مريم عصمت، خلال لقائها مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أنها عشقت الفلك والفيزياء والتاريخ والفلسفة والجغرافيا، مؤكدة أنها التحقت بقسم الفيزياء بجامعة جونز هوربكنز الأمريكية العام الماضى بعد انتهاء دراستها فى 2 بكالوريوس أحدهما فى العلوم قسم فيزياء فلكية والآخر فى الأدب قسم كتابة إبداعية.

وأكدت أنها قدمت فى تدريب وكالة الفضاء الأمريكية، متابعة: "الحمد لله اتقبلت وكان تدريب شهرين، وطلب منها أحد الدكاترة الاستمرار معهم، وقدمنا ورشة فى الجمعية الأمريكية لعلوم الفلك حول كيفية استخدام كاميرا معينة".

وأوضحت أن كل نقطة فى تليسكوب جيمس ويب تمثل مجرة ما عدا النقط التى ظهر منها شعاع نور فهى نجوم، متابعة: "دلوقتى نعرف الكون المرئى ولكن غير المرئى لم نراه"، لافتة إلى أن هناك نجوم ومجرات عمرها 5 مليار سنة.

وأشارت إلى أن تليسكوب جيمس ويب موجود فى مكان يسمىl2 وتبعد عن الأرض 1.5 مليون كم، واختيرت هذه النقطة حتى لا يتأثر بأى جاذبية لأحجام أخرى.

ولفتت إلى أن عملها فى تليسكوب حلم الطفولة ولم تتخيل العمل فيه.