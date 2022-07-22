وكالة الفضاء المصرية: هدفنا فى الوقت الحالى المزيد من الاستكشاف لسطح القمر

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور محمد القوصى، إن هدف الوكالة فى الوقت الحالى هو إجراء المزيد من الاستكشاف لسطح القمر؛ لأن الوقت قد حان للعودة إلى القمر بكل المعطيات التى تم جمعها منذ الهبوط الأول على سطحه عام 1969، التى قدمت حقائق وبيانات لم تكن متاحة فى ذلك الوقت.





جاء ذلك فى كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمى للقمر، تحت شعار "استكشاف وكالة الفضاء المصرية للقمر"، وذلك بالتعاون مع جامعة هارتفوردشير بـ العاصمة الإدارية الجديدة، وهو اليوم الذى يتم الاحتفال به يوم 20 يوليو من كل عام، ويوافق الذكرى السنوية لأول هبوط بشرى على سطح القمر، وذلك فى إطار مهمة "أبولو 11" التى أرسلت إلى القمر عام 1969.

وأوضح الدكتور محمد القوصى أن الوكالة تدعم فريقا يضم أكثر من 20 طالبا مصريا ومهنيا شابا أثناء تطوير خارطة الطريق الخاصة بهم، التى تروج لاستكشاف القمر فى مصر من خلال زيادة الوعى بأهمية وجود برنامج استكشافى مستدام للقمر.

وأضاف القوصى أن التعاون بين الدول هو الطريقة المثلى للوصول إلى أهداف متفوقة للإنسانية فى مجال تكنولوجيا الفضاء، مشيرا إلى أن وكالة الفضاء تشجع مشاركة الدول الإفريقية والشرق أوسطية فى أنشطة استكشاف القمر، من خلال الاستثمار فى التعليم والتواصل مع الشباب.

وأكد حرص الوكالة على أن تكون جزءا من فريق الخبراء العالمى المعنى بالأنشطة القمرية المستدامة التى تعمل كمنصة دولية لمعالجة القضايا الحرجة مثل التشغيل الآمن، وتخفيف الحطام، والوصول إلى الموارد الطبيعية وغيرها.

من جانبه، أعرب الرئيس الأكاديمى لجامعة هارتفوردشير الإنجليزية، الدكتور علاء عطا، عن سعادته باستضافة هذه الاحتفالية الكبيرة، موضحا أن الجامعة ومقرها العاصمة الإدارية، تضم برامج دراسية وكليات متنوعة وتمنح شهادة البكالوريوس من الجامعة الأم عند التخرج.

وأضاف أن الجامعة تمتلك مكانة مهمة يتم قياسها بناء على جودة التعليم وطرق التدريس بها والمناخ الذى يتم توفيره للطلاب المطابق لمناخ الجامعة الأم بالمملكة البريطانية المتحدة، وبالتالى فجميع البرامج والمناهج الدراسية وأعمال الامتحانات والتصحيح وشروط القبول والمصروفات الدراسية والشهادات الممنوحة تأتى وفق نظام الجامعة الأم.

وأعلن رئيس شركة كيوب كونسالتنت، الدكتور أشرف عبدالمحسن، إطلاق مسابقة (الحياة فوق القمر) لطلاب وخريجى كليات الهندسة قسم عمارة.

كما أعلنت رائدة الفضاء التناظرية سارة صبرى عن برنامج السفراء الذى ترعاه وكالة الفضاء بالتعاون مع شركة Deep Space Initiative المصرية؛ وهو برنامج يضم مجموعة من السفراء الإعلاميين والمهندسين الذين سيمثلون الوكالة ويساهمون فى نشر ثقافة تكنولوجيا الفضاء على مستويين محلى ودولى.

وتضمنت احتفالية يوم القمر العالمى سلسلة من المحاضرات والمناقشات، بحضور رائدة الفضاء الأمريكية الدكتورة سيان بروكتر، ورائدة رانجلر السيدة كريستينا كورب، اللذين تحدثا عن تجربتهما فى الفضاء ورؤيتهما عن استكشاف القمر، بالإضافة إلى عقد ورش عمل عن المهام التناظرية وهندسة الفضاء والفرص المهنية للأفراد المهتمين بالفضاء.