كفر الشيخ: حريصون على دعم الصناعات الصغيرة والحرفية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، اليوم الجمعة، حرص المحافظة والقيادة السياسية على دعم الصناعات الصغيرة، ولا سيما الصناعات الحرفية لما تمثله من أهمية كبرى وتنمية حقيقية فى المجالات المختلفة.





جاء ذلك فى إطار إعلان محافظة كفر الشيخ إنهاء إجراءات شراء 1121 قطعة كليم صوف من مصنعى السجاد بفوه بقيمة مالية تتجاوز 323 ألف جنيه؛ دعما لصناعة الكليم بمدينة فوه، التى تعد من أشهر الصناعات فى مصر والشرق الأوسط لما يمتلكه الصناع هناك من دقة ومهارة عالية، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.

وأوضحت المحافظة، فى بيان، أن هذه الخطوة تأتى تنفيذا للبروتوكول المبرم بين محافظة كفر الشيخ ووزارة التضامن الاجتماعى لشراء المنتجات الراكدة لدى المصنعين الذين تأثروا بالتبعات الاقتصادية لجائحة "كورونا" والركود الاقتصادى العام، على أن يتم استخدام تلك المنتجات فائقة الصنع، التى تحظى بتقدير عالمى من كافة الجهات فى تجهيز إسكان كل المصريين فى محافظات مصر المختلفة.

وأضافت البيان أن المحافظة قامت بالتنسيق مع الشباب والرياضة مؤخرا بتنظيم أكثر من دورة تدريبية لتعليم حرفة السجاد والكليم، كما تم عقد أكثر من دورة للتسويق الإلكترونى للمصنعين؛ وذلك ضمانا لسهولة انتشار الصناعة ومواكبة التقدم التكنولوجى فى مجال التسويق.

من جانبه، أشاد نائب محافظ كفر الشيخ، عمرو البشبيشى، بجودة المنتجات والحرفية العالية التى يتسم بها مصنعى السجاد والكليم فى فوه، التى تعتبر أحد كنوز محافظة كفر الشيخ، مؤكدا حرص المحافظة على دعم وتنمية الصناعة بكل السبل؛ وذلك لأنها تعتبر أحد أهم ركائز التنمية داخل محافظة كفر الشيخ.