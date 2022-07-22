البابا تواضروس يجتمع بكهنة وأساقفة أوروبا (صور)

جدة - نرمين السيد - وألقى قداسته كلمة روحية عليهم، دارت بعدها مناقشات تركزت حول العمل الرعوى الذى يقومون به فى إيبارشياتهم، والموضوعات التى تواجههم فى خدمتهم.

واستمع البابا تواضروس لأسئلة الكهنة، وأجاب عليها وحرص قداسته على مناقشتهم فى الأمور التى طرحوها.