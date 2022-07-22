تموين الإسكندرية تشن حملات رقابية والحصيلة 617 محضر مخالفة

جدة - نرمين السيد - وذكرت المديرية، فى بيان اليوم الجمعة، أن المحاضر التى حررتها الحملات شملت مخابز بلدية مخالفة، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لأحد المخابز البلدية لتجميع 14 جوال دقيق بلدى مدعم -زنة الواحد 50 كيلوجراما بإجمالى 700 كيلو جرام - وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وإدارة مخابز حرة بدون ترخيص، واستخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق.

كما شملت محاضر المخالفات مجمعات استهلاكية مخالفة، ومزاولة نشاط بيع اسطوانات بوتاجاز بدون ترخيص من الجهات المختصة ومصادرة 10 اسطوانات بوتاجاز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.

وتأتى الحملات الرقابية تنفيذا لتعليمات وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، محمد سعد الله، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.