بحضور وزير الأوقاف والمفتى.. محافظ دمياط تشهد خطبة الجمعة بمسجد البحر (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال إقامة شعائر الصلاة التى أداها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدكتور نايف راشد الطيار الملحق الدبلوماسى بسفارة الكويت بالقاهرة. واستمعت المحافظ، إلى الخطبة خلال تواجدها بالمصلى الخاص بالسيدات، وألقى الخطبة وزير الأوقاف ودارت حول حق الجوار فى الشريعة الإسلامية استنادًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل ومن يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه"، كما أوضح خلالها ما يدعو إليه الإسلام من الإحسان إلى الجار والتأكيد على أن إكرامه من عظيم وأنبل الصفات.

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