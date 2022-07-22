تعليم الوادى الجديد: اختبارات مدرسة الضبعة النووية الأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، الدكتور جمال حسن، إجراء الاختبارات الإلكترونية للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، اعتبارا من بعد غد الأحد.





وقال حسن - فى بيان، اليوم الجمعة - إنه سيجرى عقد الاختبارات فى التاسعة والنصف صباحا بمقر مركز التطوير التكنولوجى بديوان عام المديرية وأقسام التطوير بإداراتى الداخلة والفرافرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة لطلاب المحافظة بالشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدارس الفنية المتميزة وبالتعاون والتنسيق مع مدير عام التعليم الفنى وإدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية.

فى سياق آخر، أعلن وكيل الوزارة تنفيذ برنامج تدريبى لمديرى وموجهى التعليم الابتدائى، اعتبارا من غد السبت، والذى يستمر فعالياته على مدار 4 أيام، والخاص بأنشطة التوكاتسو "الباقة الأساسية" المقررة للمدارس الحكومية والمرتبطة بمنظومة التعليم الجديدة.

وأوضح أن المستهدفين من البرنامج مديرى التعليم الابتدائى بجميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، وموجه أول الصفوف الأولى وموجهى الصفوف الأولى بالإدارات التعليمية، ومديرى المدارس الابتدائية بجميع الإدارات التعليمية، مشيرا إلى أن البرنامج يجرى تنفيذه على مدار 4 أيام متتالية بواقع يومين للمستهدفين من إدارتى الخارجة وباريس التعليميتين بمقر مكتبة مصر العامة بالخارجة، ويومين للمستهدفين من إدارت الداخلة والفرافرة وبلاط بالداخلة.