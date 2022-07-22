سفير مصر فى لشبونة يبحث مع هيئة تنشيط السياحة البرتغالية التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - التقى وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية فى البرتغال، الرئيس التنفيذى لهيئة تنشيط السياحة البرتغالية Luis Araujo، وذلك لبحث سبل تعزيز حركة التبادل السياحى بين البلدين.





وناقش الجانبان فرص التعاون المشترك فى مجال السياحة فى مختلف الملفات، وتطرق النقاش إلى أهمية عودة خط الطيران المباشر بين القاهرة ولشبونة، باعتباره حجر الزاوية لتنشيط حركة السياحة بين البلدين، فضلًا عن دوره فى جذب السائحين القادمين من دول أمريكا الجنوبية لمصر عبر البرتغال وعلى رأسهم البرازيل.

ناقش الجانبان إمكانية الإعداد والترويج لبرامج سياحية مشتركة لزيارة كل من المقاصد السياحية المصرية والبرتغالية ضمن رحلات سياحية تستهدف سائحى أمريكا الجنوبية والدول الأفريقية، وخاصة للمقاصد السياحية الدينية فى كلا البلدين، فضلا عن دعوة هيئة تنشيط السياحة المصرية وعدد من الشركات السياحية المصرية للمشاركة فى "معرض لشبونة للسياحة" المقرر عقده فى مارس العام القادم للتعرف على الشركات البرتغالية المناظرة وعقد شراكات معها لتعزيز حركة السياحة.

وتناول الجانبان سبل الاستفادة من الخبرة البرتغالية فى مجال رقمنة القطاع السياحى، وذلك من خلال تدشين مراكز ابتكار لتقوم بتوفير القاعدة التكنولوجية والمعلوماتية لقطاع السياحة، وإنتاج تطبيقات إلكترونية تسهم فى تيسيير وخدمة إحتياجات السائحين، فضلًا عن دورها فى دعم الشركات الناشئة فى قطاع السياحة من خلال تزويدها بكافة المعلومات المطلوبة للنمو فى سوق السياحة.

واتفق الجانبان كذلك على أهمية تدشين شراكة بين المدارس الفندقية المصرية ونظيرتها البرتغالية، فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتى السياحة فى البلدين عام 2017 بهدف تدريب الكوادر المصرية فى مجالات الفندقة.