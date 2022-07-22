رئيس موريتانيا يهنئ السيسى بذكرى ثورة يوليو

جدة - نرمين السيد - وأفادت الرئاسة الموريتانية اليوم الجمعة، بأن الرئيس الغزوانى قدم للرئيس السيسى التهنئة بمناسبة ثورة الثالث والعشرين يوليو وأعرب عن سروره بتقديم أحر التهانى، متمنيا للشعب المصرى الشقيق المزيد من التقدم والرخاء.

وجدد الرئيس الغزوانى، تأكيده للرئيس السيسى حرصه على العمل سويا لتعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين.