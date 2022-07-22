بعد تداول الفيديو.. ضبط المتهم بسرقة إطارات سيارة أمام مستشفى الجامعة بالإسماعيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 يوليو 2022 06:29 مساءً - القت السلطات الأمنية القبض على شخص قام بسرقة إطارات إحدى السيارات أثناء توقفها أمام مستشفى الجامعة بالإسماعيلية.

وقالت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً سرقة إطارات إحدى السيارات أثناء توقفها أمام مستشفى الجامعة بالإسماعيلية، بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية من (أحد الأشخاص) بإكتشافه سرقة عدد (2) إطار سيارة خاصته "ملاكى" حال توقفها أمام باب مستشفى الجامعة بدائرة القسم.

وأشارت إلى أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة.

كما أقر بإرتكابه واقعة سرقة إطار سيارة أخرى، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها والسيارة خاصته المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.