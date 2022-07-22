عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي وضبط آخر بحوزتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 يوليو 2022 06:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قول أمنى تابعة لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى لتفقد الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، تم الاشتباه فى شخصان يقفان على جانب الطريق وبجوارهما بعض الأجولة ولدى مشاهدتهما للقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات فبادلتهما بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران

ونتج عن ذلك مصرع أحدهما (عنصر إجرامى سبق إتهامه فى قضايا "سرقة - إتجار بالمواد المخدرة" - مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية) وإصابة الآخر (مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية) ، كما عُثر بجوارهما على (2 بندقية آلية – 4 خزينة – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر البانجو وزنت 150 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.