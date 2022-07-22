ضبط المتهمين بسرقة صناديق إشارات تنظيم سير القطارات بالغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 يوليو 2022 06:29 مساءً - كشفت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على المتهمين بسرقة 5 صناديق إشارات تعمل على تغذية السيمافورات بالإشارات المنظمة لحركة سير قطارات السكة الحديد فى المنطقة الواقعة ما بين (طنطا / بركة السبع).

وقالت الوزارة أنه فى إطار جهود أجهزة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من هيئة السكك الحديدية لمديرية أمن الغربية بسرقة (5 صناديق إشارات "تركات")، التى تعمل على تغذية السيمافورات بالإشارات المنظمة لحركة سير قطارات السكة الحديد فى المنطقة الواقعة ما بين (طنطا / بركة السبع) مما أثر على حركة سير القطارات، وقيام الجهات المختصة بهيئة السكك الحديدية بإصلاح العطل وإعادة حركة تسيير القطارات بصورتها الطبيعية، على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومديرية أمن الغربية.

وأشارت إلى أن الجهود أسفرت عن أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية"، ومقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة، حيث تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.

وبمواجهة المضبوطين إعترفا بإرتكابهما الواقعة بإستخدام دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية " ملك أحدهما، وقيامهما ببيع المسروقات لتاجرى خردة "سيئ النية" أمكن ضبطهما والمسروقات والدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وأكدت الداخلية أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى الواقعة.