حياة كريمة.. تقديم الرعاية الطبية لـ1373 مواطنا فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، استئناف وانتظام العمل فى خطة القوافل الطبية والتى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة التى تستهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.





وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

من جانبه، قال الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية الحيبة بالفشن، مكونة من 10 عيادات فى تخصصات مختلفة منها: "الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، أسنان، الرمد، العظام"، وضمن اجراءات وقائية، حيث تم الكشف على 1373 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان و59 حالة معمل دم و22 حالة معمل طفيليات، و5 حالات أشعة واستصدار 7 قرارات للعلاج على نفقة دولة، وموجات فوق صوتية 50 حالة.

وأضاف أن القافلة تضمنت عقد ندوات للتثقيف والتوعية الصحية، عن كيفية الوقاية من: فيروس كورونا، متابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر.

وأشار إلى الدعم النوعى الذى تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتى ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبد الحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسؤول الإمداد الطبى، وطه كمال حجاج المسؤول المالى والإدارى، وعيد فرج مسؤول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمى مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.