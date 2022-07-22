حياة كريمة.. الكشف على 1300 مواطن بقرية كومبرة فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - القافلة ضمت التخصصات الطبية: "الباطنة والأطفال والأسنان والجراحة العامة وتنظيم الأسرة ومعمل التحاليل الطبية وقياس الضغط والسكر". واستفاد من القافلة أكثر من 1300 مواطن، وتم تحويل بعض الحالات للمستشفيات لبدء الفحوصات تمهيدا لإجراء العمليات.

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