جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن التطبيق الرسمى الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية هو تطبيق باسم ENR على أجهزة أيفون، وباسم قطارات مصر حجز واستعلام على أجهزة Android وأنه لا يمكن لأى تطبيق آخر القيام بحجز التذاكر.





وناشدت هيئة السكك الحديدية، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، المواطنين باستخدام التطبيق الرسمى الوحيد المعلن والإبلاغ الفورى لجميع الجهات المختصة عن أى تطبيقات مزيفة. يأتى ذلك نظرا لوجود بعض التطبيقات الوهمية وغير الرسمية التى تزعم بإمكانية حجز تذاكر القطارات من خلالها، والتى تقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيان عاجل من السكة الحديد حول تطبيق حجز تذاكر القطارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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