عميد أصول الدين بجامعة الثقافة السنية: الوسطية أفضل سلاح لمحاربة التطرف

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور عبدالله الثقافى، عميد كلية أصول الدين بجامعة الثقافة السنية، بأكاديمية الأوقاف الدولية، مؤكدا أن التحاقهم بأكاديمية الأوقاف الدولية لحظة تاريخية فى حياتهم، وأنها رافد عظيم من روافد الوسطية للعالم كله.





ووجه الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقيادات أكاديمية الأوقاف الدولية على إتاحة الفرصة لهم لزيارة علماء مصر الإجلاء، مؤكدا أن هذه لحظة تاريخية بالنسبة لوفد الهند، متابعا: "سمعنا لفظ الوسطية مرارا وتكرارا، سواء فى المحاضرات أو الندوات وهذا يؤكد على معنى قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا".

وتابع: "الوسطية هى أنجع سلاح لمحاربة التطرف والإرهاب، وأننا كعلماء فى دولة الهند نقوم بتنفيذ مبدأ الوسطية بكل معانيه لمحاربة التطرف والإرهاب"، مؤكدا أنه لامس التطبيق العملى لمبدأ الوسطية فى أول محاضرة تلقاها فى أكاديمية الأوقاف الدولية، وأن أول كتاب قرأه أكد على معنى التسامح والوسطية وهو كتاب "التسامح منهج حياة"، مؤكدا أنه سيعمل على إدراج هذا الكتاب فى كليات جامعة الثقافة السنية بدولة الهند خصوصا كليات الدراسات الشرعية الإسلامية.

وعن زيارتهم لمحافظة دمياط، أكد الدكتور عبد الله الثقافى عميد كلية أصول الدين بجامعة الثقافة السنية أن مدينة دمياط معروفة لدى علماء الهند منذ زمن بعيد من قبل أن يروها على الحقيقة من خلال العالم الجيل أحمد الدمياطى صاحب تصنيف المتجر الرابح، والذى تدرس كتبه فى كليات الهند.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بوفد كبار علماء الهند وقيادات وأئمة محافظة دمياط.