حملة مفاجئة لعمل تحاليل مخدرات لسائقى أتوبيسات النقل الجماعى بأسيوط

ويأتى ذلك على خلفية حادث اتوبيس النقل الجماعى الذى انطلق من سوهاج لمحافظة القاهرة وتعرض لحادث بالطريق الصحراوى بالمنيا وتسبب فى مصرع وإصابة العشرات من المواطنين من محافظة أسيوط.
وأكد محافظ أسيوط على استمرار شن الحملات بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصة تعاطى المواد المخدرة من خلال حملات مفاجئة لفحص قائدى اتوبيسات النقل الجماعى والكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظا على أرواح وسلامة الركاب.
من جانبه أوضح يسرى سند مدير إدارة المواقف التابعة للمحافظة إنه تم شن حملة مفاجئة لتحليل المخدرات لسائقى النقل الجماعى الخاص بناء على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والكشف على السائقين والتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة والتحقق من سلامتهم حفاظا على أرواح المواطنين من مرتادى هذه الاتوبيسات التابعة لشركات النقل الجماعى الخاصة التى تخضع لوزارة النقل.
ولفت إلى أن الحملة تمت من قبل المساعدة من إدارة المواقف للحد من الحوادث وضمت الحملة مسئولين من مديرية الصحة ومباحث المرور ومكافحة المخدرات وتم فحص جميع السائقين التابعين للشركات الخاصة المتواجدين بموقف الاتوبيسات "محافظات" بحى المعلمين.
كما أشار إلى استمرار هذه الحملات بشكل مفاجئ واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية.
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