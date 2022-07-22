سفير البحرين يهنئ السيسى بثورة يوليو: نعتز بقيمة مصر صاحبة التاريخ والحضارة

جدة - نرمين السيد - هنأ هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين فى القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والشعب المصرى، بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو 1952 المجيدة، متمنيًا لمصر وشعبها دوام الأمن والتقدم والرقى والازدهار.





وثمن السفير البحرينى، المستوى الرفيع الذى بلغته العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وما تشهده من تقدم وازدهار فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى والملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأكد أن العلاقات البحرينية المصرية الوطيدة والمتجذرة تعد نموذجًا متميزًا يحتذى به للعلاقات العربية الأخوية، مؤكدًا اعتزاز المملكة بقيمة مصر التاريخ والحضارة وإسهاماتها المشرفة كعمق حيوى واستراتيجى لأمتها العربية والإسلامية، ومواقفها القومية البارزة والرائدة فى دعم المملكة وتعزيز نهضتها، ونصرة قضايا الأمة.

وأشار إلى تطور العلاقات الأخوية والودية بفضل تبادل الزيارات الرسمية بين قيادتى البلدين الشقيقين، وحرصهما على دفع العلاقات إلى آفاق أرحب فى المجالات كافة، مثمنًا النتائج الإيجابية لزيارة الرئيس السيسى إلى المنامة فى 28 يونيو الماضى، بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم، وقبلها زيارة ملك البحرين إلى مدينة شرم الشيخ، وعقد القمة الثلاثية بحضور ملك الأردن، ومشاركة القادة مؤخرًا فى "قمة جدة للأمن والتنمية".

وأشاد السفير هشام بن محمد الجودر، بالشراكة الاستراتيجية الوطيدة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، وما يجمعهما من رؤية موحدة إزاء تعزيز العمل العربى المشترك وتطابق المواقف إزاء التحديات الإقليمية والدولية، ونبذ التدخلات فى الشؤون الداخلية للمنطقة، والحرص المشترك على ترسيخ الأمن والسلام فى المنطقة والعالم.