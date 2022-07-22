وزارة الخارجية تنعى الرئيس الأسبق لدار الكتب

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية، عن خالص التعازى وصادق المواساة فى وفاة الدكتور أحمد مرسى أستاذ الأدب الشعبى والفلكلور بجامعة القاهرة والرئيس الأسبق لدار الكتب والوثائق والخبير الدولى المرموق فى مجال التراث الثقافى غير المادى.





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