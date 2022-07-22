صحة المنيا: علاج 1583 مواطنا مجانا فى سمالوط ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الصحة بالمنيا دكتور محمد نادى، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية "أبو سيدهم" فى مركز سمالوط على مدار يومين، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين،؛ حيث تم توقيع الكشف الطبى على 1583 مواطنا ومواطنة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.





وأوضح نادى - فى بيان اليوم الجمعة - أن مديرية الصحة بالمنيا واصلت تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، وذلك فى إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". من جانبه، قال الدكتور محمود خليفة منسق القوافل الطبية، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 259 حالة جراحة و243 حالة أطفال و273 باطنة و65 حالة نساء و71 أسنان و119 أنف وأذن و218 جلدية و35 تنظيم أسرة، إلى جانب عمل 156 تحليلا مختلفا و15 حالة للموجات الصوتية، وكشف مبكر للضغط، والسكر لـ 119 شخصا، وتم تحويل 21 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.

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