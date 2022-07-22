مجمع ورش ملابس الفيوم نموذجا.. الحياة تعود للمصانع المغلقة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وترعى وزارة قطاع الأعمال العام، مشروعا لتحويل مصنع غزل فى الفيوم مغلق منذ عدة سنوات إلى مجمع لورش الملابس الجاهزة، وهذا ما يوضحه الفيديوجراف التالى:

جدير بالذكر أن أغلب خبراء الاقتصاد بمصر أكدوا أن استغلال أصول "قطاع الأعمال العام" أفضل من منحها للدائنين.