مجمع ورش ملابس الفيوم نموذجا.. الحياة تعود للمصانع المغلقة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وترعى وزارة قطاع الأعمال العام، مشروعا لتحويل مصنع غزل فى الفيوم مغلق منذ عدة سنوات إلى مجمع لورش الملابس الجاهزة، وهذا ما يوضحه الفيديوجراف التالى:
جدير بالذكر أن أغلب خبراء الاقتصاد بمصر أكدوا أن استغلال أصول "قطاع الأعمال العام" أفضل من منحها للدائنين.
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