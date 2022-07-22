المطرب الأمريكى جون ليچند يزور الأهرامات (صور)

جدة - نرمين السيد - استضافت منطقة أهرامات الجيزة، منذ قليل، المطرب الأمريكى المشهور جون ليچند وأسرته، والذين حرصوا على زيارة المنطقة قبل توجههم إلى الساحل الشمالى لإحياء الحفل الخاص به مساء اليوم بإحدى القرى هناك.





كان فى استقبالهم أشرف محيى الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، ورافقهم فى جوله داخل المنطقة، كما قدم لهم شرحا عن تاريخ عصر بناة الأهرامات وطريقة بناء الهرم الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم. كما زار المطرب الأمريكى وأسرته الممر الأول داخل الهرم الأكبر، وأعربوا عن انبهارهم بالهرم وعن سعادتهم بزيارته، وزاروا منطقتى تمثال أبو الهول والبانوراما، بالإضافة إلى قيامهم بركوب الخيل والجمال. وحرص المطرب الأمريكى وأسرته على التقاط الصور التذكارية خلال هذه الزيارة.

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