ننشر صور استقبال الرئيس الفرنسى ماكرون للرئيس السيسى بقصر الإليزيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 يوليو 2022 03:29 مساءً - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون جلسة مباحثات مغلقة بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس.

ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الجمعة إلى قصر الإليزيه لعقد مباحثات قمة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذى كان في استقبال الرئيس، ثم عزفت الموسيقى العسكرية التحية للرئيس السيسي لدى وصوله، وعقب ذلك اصطحب ماكرون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى داخل قصر الإليزيه لإجراء مباحثات قمة وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل في وقت سابق اليوم إلى مطار أورلي الدولي في العاصمة الفرنسية باريس.



