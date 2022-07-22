محافظ قنا: الكشف على 969 مواطنا فى قافلة طبية ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ قنا أشرف الداودى، أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية "أولاد عمر" التابعة لمركز قنا ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا؛ لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأوضح محافظ قنا، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 969 مواطنا فى 6 تخصصات طبية بواقع (343 حالة طب وجراحة العيون، 328 حالة أمراض باطنة، 125 حالة طب أطفال، 86 حالة جراحة عامة، 45 حالة أمراض نساء وتوليد، 42 حالة تنظيم أسرة)، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 55 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتى انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

ومن جانبه، قال الدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، إن القافلة الطبية تقدم خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، موضحا أن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالى بالصحة الإنجابية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا" حضرهما 88 مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى.