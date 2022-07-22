وزير الإعلام البحرينى: العلاقات مع مصر تجسد الروابط الراسخة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمى وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين، على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مملكة البحرين ومصر، وما تتميز به من خصوصية نابعة من الحرص الكبير للملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسى على تعميق أواصر التعاون المشترك وصولاً لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.





وأعرب الوزير النعيمى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - عن خالص التهانى والتبريكات لقيادة وشعب جمهورية مصر العربية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة، منوهًا إلى أن مشاركة الأشقاء فى مصر بالاحتفال بهذه المناسبة يؤكد على الأدوار التى يقوم بها الإعلام الوطنى فى تعزيز أواصر التقارب بين الأشقاء، وتأكيدًا لما يربط بينهما من صلات وثيقة.

ونوه وزير شؤون الإعلام إلى ما تمثله الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات من تجسيد لصلابة العلاقات الأخوية، وهو ما أكدته زيارة ملك البحرين إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة وزيارة الرئيس السيسى إلى المملكة فى يونيو الماضى، وما نتج عنها من توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية فى مختلف المجالات، والتى تساهم فى تنفيذ مجموعة من البرامج التنموية الطموحة بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

واختتم الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمى تصريحه بالتأكيد على أن العلاقات البحرينية المصرية وبفضل جهود ملك البحرين وأخيه الرئيس السيسى، ستبقى على ذات النهج من القوة والثبات لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار، ولتمثل نموذجًا فى العلاقات العربية المشتركة، لمواصلة دورهما المحورى والحيوى كأحد ركائز الأمن والسلام للمنطقة والعالم.