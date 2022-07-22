محمود محيى الدين: التكيف مع التغير المناخى يقلل الخسائر الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركته يوم الأربعاء 20 يوليو فى فعاليات أسبوع المناخ بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى الذى تستضيفه جمهورية الدومينيكان فى الفترة من 18 إلى 22 يوليو الجارى.

وقال محيى الدين إنه فى حال بلوغ الاحتباس الحرارى مستوى 2 درجة مئوية بحلول عام 2050 سيزيد عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص المياه بنحو 800 مليون نسمة مقارنة بالفترة الحالية، فى المقابل، سيؤدى الاستثمار بقيمة تتراوح بين 250 و500 دولار للهكتار الواحد فى ممارسات زراعة الأراضى الجافة إلى زيادة غلال الحبوب بنسبة تتراوح بين 70٪ إلى 140٪، ما يعنى زيادة صافى الأرباح الاقتصادية بمليارات الدولارات.

وأشار محيى الدين إلى الدور الكبير الذى يمكن للشركات القيام به فى عملية التكيف مع التغير المناخى، بما يحقق الفائدة لهذه الشركات والمجتمعات التى تتعامل معها، كما أشار إلى وجود فرصة جيدة أمام بنوك التنمية متعددة الأطراف لجذب التمويل للعمل المناخى من خلال تحفيز الأموال العامة والخاصة على النحو الذى يدعم النمو الاقتصادى منخفض الكربون فى الدول النامية والاقتصادات الناشئة.

وأوضح أن حملة السباق نحو الصلابة فى مواجهة التغير المناخى تعد منصة للجهات الفاعلة غير الحكومية للمساعدة فى تسريع وتيرة العمل المناخى، والتنفيذ الناجح لمشروعات المناخ من خلال حلول محلية تتناسب مع كل مجتمع على حدة.

وشدد محيى الدين على أن تنفيذ إجراءات التكيف والصلابة فى مواجهة التغير المناخى سيكون له الأولوية القصوى فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، موضحاً أن حملة السباق نحو الصلابة فى مواجهة التغير المناخى تحتوى خطة عمل تستهدف تسهيل مشاركة قطاع الأعمال فى الحملة، كما سيتم استغلال مؤتمر شرم الشيخ كمنصة لجذب المزيد من الشركات للمشاركة فى هذه الحملة.

وقال رائد المناخ إن مؤتمر شرم الشيخ يستهدف وضع إجراءات التكيف والصلابة فى مواجهة التغير المناخى على قدم المساواة مع إجراءات التخفيف من آثار الظاهرة، وتقليص فجوة تمويل إجراءات التكيف التى لا تحظى بأكثر من 6٪ فقط من تمويل العمل المناخى بشكل عام، ودعم الحلول الصديقة للبيئة، وتشجيع المجتمعات على القيام بدورها من خلال المؤسسات الثقافية والشركات ومختلف القطاعات الأخرى.

فى سياق متصل، أكد الدكتور محمود محيى الدين أن تحديد هدف جديد فيما يتعلق بحجم تمويل العمل المناخى فيما بعد عام 2020 هو أمر ضرورى للحفاظ على ثقة مختلف الأطراف المشاركة فى مشروعات المناخ، موضحاً أن هذا الأمر يتطلب من الدول المتقدمة الوفاء على أقل تقدير بتعهدات مؤتمر كوبنهاجن الخاصة بتمويل العمل المناخى بنحو 100 مليار دولار سنوياً.

وقال إن تحديد حجم التمويل اللازم للعمل المناخى لابد أن يتم فى ضوء توجه شامل يحافظ على التوازن بين التخفيف من آثار التغير المناخى والتكيف معها، ويحقق تحولاً اقتصادياً فعالاً وعادلاً يتماشى مع أولويات التنمية الخاصة بكل دولة على حدة.

ونوه عن الحاجة الملحة إلى ضخ تريليونات الدولارات فى عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر منزوع الكربون، لافتاً إلى التقارير التى أفادت بأن الوصول إلى صافى الانبعاثات الصفرى بحلول عام 2050 يتطلب ضخ استثمارات تقدر قيمتها بنحو 125 تريليون دولار، كما أفادت تقارير أخرى بأن التمويل المطلوب لأغراض التكيف مع التغير المناخى فى الدول النامية سيتراوح بين 140 و300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، وسيتراوح بين 280 و500 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2050.

وأوضح محيى الدين أن الاستثمار فى عملية التكيف مع التغير المناخى يعد أمراً مربحاً، حيث أفادت بعض التقارير بأن الاستثمار فى تحقيق الصلابة فى مواجهة التغير المناخى بقيمة 1,8 تريليون دولار بين عامى 2020 و2030 قد يسفر عن صافى أرباح يقدر بنحو 7,1 تريليون دولار.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمود محيى الدين أن المجتمعات الساحلية فى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى تواجه مخاطر شديدة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر وتزايد الظواهر الجوية العنيفة.

وقال محيى الدين إنه من الضرورى دعم الجزر لتحقيق أهدافها المناخية وزيادة قدرتها على مواجهة التغير المناخى وتحقيق نتائج عادلة لعملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر.