صحة الشرقية تكثف الندوات التثقيفية للتوعية بتلقى لقاح كورونا (صور)

جدة - نرمين السيد - نفذت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، عددا من الحملات والندوات واللقاءات الجماهيرية للمواطنين والعاملين والمترددين على الأسواق والمحلات والبنوك والمنشآت الحكومية والخاصة، والإدارات الصحية، والزراعية، والتعليمية، والرى، ومأموريات الضرائب والمجالس المحلية بالمحافظة، للتوعية بأهميه تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد.





وتهدف الحملات لزيادة المناعة المجتمعية، والتأكيد على أهمية الحصول على الجرعات التنشيطية الثالثة والرابعة من اللقاح المضاد للفيروس، دون الحاجة لتسجيل مسبق، ورفع الوعى بضروره اتباع الإجراءات الإحترازية وارتداء الواقيات الشخصية كالكمامات خاصة فى أماكن التجمعات والأماكن المغلقة، والاهتمام بالتباعد الإجتماعى، وأهمية غسل اليدين باستمرار، واستخدام وسائل التطهير، حتى بعد تلقى اللقاح. كما تم التعريف بالأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، والتعامل معها، والاحتياطات الواجب اتباعها لتجنب انتشارها، بالإضافة إلى توزيع اللافتات والملصقات التوعوية، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

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