محافظ دمياط تستقبل وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وعادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور نايف راشد الطيار الملحق الدبلوماسى بسفارة دولة الكويت بالقاهرة.





جاء ذلك فى مستهل زيارتهم للمحافظة التى تضمنت افتتاح دار المناسبات الملحقة بمسجد البحر وأداء شعائر صلاة الجمعة وإطلاق حوار حول "وسطية الإسلام" بحضور كبار علماء دولة الهند والتى سيتم خلالها تكريم بعض الشخصيات من أصحاب الانجازات بالعمل الدعوى.



ورحبت محافظ دمياط، خلال خلال اللقاء الذى عقد بمكتبها اليوم الجمعة، وحضره الدكتور أسامة العبد عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة الدينية بالمجلس وأمين عام رابطة جامعات العالم الإسلامى، بوزير الأوقاف ومفتى الجمهورية، معربة عن تقديرها الشديد لجهود المؤسسات الدينية المصرية لنشر الفكر الوسطى المستنير ومواجهة الفكر المتطرف وكذلك التعريف بصحيح الدين وسماحته، موجهة التحية إلى محافظ بورسعيد لحرصه على مشاركة المحافظة اليوم وذلك فى إطار التوأمة بين المحافظتين، ورحبت أيضا بالملحق الدبلوماسى بدولة الكويت، وأكدت حرص المحافظة الدائم لمد جسور التواصل وتحقيق التعاون مع الجهات المختلفة.



وأشارت عوض، خلال اللقاء، إلى ما تم تحقيقه من جهود لتطوير واحلال وتجديد وصيانة 72 مسجدا على مستوى المحافظه خلال خطة العام المالى 2021 / 2022، وذلك تفعيلا لخطة الوزارة لعمارة بيوت الله وتزويدها بكل التجهيزات لاستقبال المصلين.

وثمنت محافظ دمياط، جهود وزارة الأوقاف بإطلاق البرنامج الصيفى "حق الطفل" وما يستهدفه من رؤى وأفكار لتربية وتنشئة الأطفال على الأخلاق الحميدة والثقافة الرشيدة والفكر الوسطى المستنير.

وتوجه الدكتور محمد مختار جمعة بالشكر لمحافظ دمياط على حرصها حضور تلك الفاعلية ودعمها المستمر لكل مبادرات الوزارة.