رئيس الوزراء الموريتانى يشيد بمستوى العلاقات المشتركة مع مصر

جدة - نرمين السيد - وقال سفير مصر لدى موريتانيا خالد يوسف - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعد مباحثات جمعته مع رئيس الوزراء الموريتانى ووفد من شركة المقاولون العرب برئاسة المهندس سيد فاروق البارودى رئيس مجلس الإدارة - إن رئيس الوزراء الموريتانى أشاد بمستوى العلاقات المصرية الموريتانية، وأكد على العلاقات المتميزة بين البلدين وأشاد بمستوى التعاون القائم، كما عبر عن ترحيب الحكومة الموريتانية بالشركات المصرية الراغبة فى المشاركة بالعملية الإنمائية الجارية فى بلاده.

وأضاف السفير يوسف أن الوفد أجرى عدة لقاءات مع وزراء الدفاع والمياه والصرف الصحى ووكيل وزارة الاقتصاد، وأن كل الوزراء أجمعوا على أهمية الثقة التى تتمتع بها شركة "المقاولون العرب" وهى أمور مشجعة للتعاون معهم.

كان وزير النقل الموريتانى السيد المختار ولد اليدالى قد وقع مع المهندس سيد فاروق البارودى رئيس مجلس إدارة "المقاولون العرب" فى نواكشوط بحضور السفير المصرى لدى موريتانيا، على مذكرة تفاهم تتعلق بمشروع إنشاء قطار نواكشوط أو "ترام مدينة نواكشوط"، وهو مشروع يدخل فى إطار تعهدات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى وسيكون لهذا المشروع الأثر الكبير والإيجابى فى المحافظة على البيئة عبر التقليل من الانبعاثات الغازية والاحتباس الحرارى، إضافة إلى المساهمة فى انسيابية حركة مرور الأشخاص وتدعيم قطاع السياحة فى موريتانيا.