Travel Awaits: المقصد السياحى المصرى يحصل على المركز التاسع ضمن الأكثر شهرة

جدة - نرمين السيد - نشر موقع "Travel Awaits" المتخصص فى شؤون السياحة والسفر تقريراً أوضح خلاله أن مصر حصلت على المركز التاسع ضمن القائمة التى أعدها والتى تضم أكثر 17 مقصداً سياحياً شهرة وإقبالا من المسافرين حول العالم للسفر إليه خلال عام 2023، وفقًا لحجوزات السفر للعام المقبل لدى منظمى الرحلات الدولية.





ونقل موقع Middle East24 الخبر، مشيرًا إلى زيادة إقبال السائحين على زيارة المقصد السياحى المصرى مع استئناف حركة السياحة والسفر عالميا، واصفًا المقصد السياحى المصرى بأحد أفضل الوجهات السياحية حيث يوجد به أبرز المعالم السياحية فى العالم كما أنه يجمع بين الثقافة والتاريخ والموقع الجغرافى المتميز والترفيه والأنشطة البحرية المختلفة، حيث يمكن للسائحين الاستمتاع بزيارة أهرامات الجيزة ومشاهدة تمثال أبو الهول بالإضافة إلى الاستمتاع بأجواء النيل. وأضاف أن مصر كانت من أشهر المقاصد السياحية وأكثرها شعبية بحسب بيانات حجوزات السفر للعام الحالى 2022 والعام المقبل 2023. جدير بالذكر أن موقع تريب أدفايزر كان قد اختار مدينتى القاهرة والأقصر ضمن أشهر 22 وجهة سياحية لزيارتها على مستوى العالم خلال عام 2022، كما كان قد اختار مدينة الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية لزيارتها خلال العام الجارى.

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