تعيين 14375 شابا وتحويل 5.1 مليون جنيه مستحقات.. القوى العاملة فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - وأعلن وزير القوى العاملة عن إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وبدء التشغيل التجريبى لأول مكتب لتراخيص عمل الأجانب بالضبعة، وتعيين 14375 شابا منهم 142 "قادرون باختلاف" فى 7 محافظات، وندوات تعريفية وتثقيفية لزيادة الوعى بمبادرة الرئيس السيسى بعام المجتمع المدنى بالإسكندرية، وتحويل 5.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن، ووصول مستحقات وجثامين المصريين المتوفين بالسعودية والإمارات.

وفيما يلى تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعى، حيث أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن غدا السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال الوزير: إن ذلك يأتى فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن بتحديد إجازة عيد ثورة يوليو المجيدة فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلى هذا الأجر.

كما بدأ التشغيل التجريبى لمكتب تراخيص عمل الأجانب بمدينة الضبعة بمديرية القوى العاملة بمطروح، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة، وزيادة حجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية فى مختلف القطاعات، بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين، وتيسير وتسهيل كافة الخدمات المقدمة للشركات العاملة داخل نطاق المدينة، والمساهمة فى زيادة حجم الاستثمارات، وتوفير فرص عمل بداخلها للشباب بسوق العمل بما يسهم فى الحد من معدلات البطالة والتى تعتبر من أولويات استراتيجية رؤية مصر 2030.

وقال وزير القوى العاملة: إن مكتب تراخيص عمل الأجانب بالضبعة تم إنشاؤه داخل مكتب متعدد الأنشطة بمدينة الضبعة والذى يتضمن خدمات التفتيش العمالى، وتفتيش السلامة والصحة المهنية، فضلا عن خدمات استخراج شهادات القيد وقياس مستوى المهارة، ودراسات سوق العمل بالإضافة إلى علاقات العمل لخدمة العاملين بالمنشآت فى حل مشكلتهم داخل محيط العمل.

كما أصدر وزير القوى العاملة توجيهات لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بأهمية تنمية الفرد والمجتمع، ونشر ثقافة العمل الحر، والتدريب وزيادة المهارات، والتعاون المشترك مع جميع الجهات والذى يستهدف إقامة ندوات تعريفية وتثقيفية لزيادة الوعى، فضلا عن عرض فرص العمل المتاحة للفئات المستهدفة لضمان التشغيل الفعلى لأكبر عدد ممكن وضمان حياة كريمة للجميع، وفى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى وإعلانه 2022 عاما للمجتمع المدنى.

وفى هذا الإطار عقد بديوان عام مديرية القوى العاملة بالإسكندرية اجتماع ضم ياسر سعيد مدير المديرية والنائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، تناول أهم الموضوعات التى تهم المواطن السكندرى ومن أهمها توفير فرص عمل مناسبة للشباب الباحث عن عمل.

وأعلنت مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، بدء قبول طلبات راغبى العمل على 17 فرصة عمل بشركة صحارى مصر للاستثمار واستصلاح الأراضى بشرق العوينات، على وظيفة عامل زراعى، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة.

كما أعلنت مديرية القوى العاملة بالسويس، بدء قبول طلبات راغبى العمل على 74 فرصة عمل بشركة كاراس لصناعة السيراميك والبورسلين بالمنطقة الصناعية شمال خليج السويس - عتاقة، على 13 مهنة مختلفة، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة.

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 14375 شابا منهم 142 "قادرون باختلاف" فى 7 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد، وأسيوط، والشرقية، والسويس، والفيوم، ودمياط، والقاهرة، بلغت 730 ألفا و764 جنيها، والتفتيش على 3200 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلا عن استخراج 3040 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 3040 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 87 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 110 عامل مصرى لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 273 ألفا و974 دولارا، أى ما يعادل 5 ملايين و160 ألف جنيه مصرى تقريبا، ويقوم المكتب تباعا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة.

كما حصل مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة على مستحقات ورثة عامل مصرى متوفى بالأردن، وذلك لدى مؤسسة الضمان الاجتماعى بصرف معاش والده وأرملة، وأبناء المواطن المتوفى بإجمالى 5578 دولارا أى ما يعادل 105 آلاف و800 جنيه مصرى تقريبا.

واستطاع مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالعاصمة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، الحصول على مستحقات المهندس "وائل.ع.ا.ع"، بعد عام من مغادرته الدولة، وبلغت 71 ألفا و341 درهما، أى ما يعادل 366 ألفا و709 آلاف جنيه مصرى تقريبا.

وأصدر وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة، بالعاصمة أبوظبى بسرعة إنهاء إجراءات عودة 6 جثامين لكل من رامى الوصيف، وإيهاب صالح، ومحمود عبد الرحمن، وأحمد على خاطر، وأحمد ناصر وهبة، وشريف ملهم يوسف الحنفى، الذين لقى مصرعهم فى حادث مرورى خارج إمارة رأس الخيمة، بالتعاون مع القنصلية، فضلا عن متابعة مستحقات أسرة المتوفين، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

ووجه الوزير الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى، بالتواصل مع زملاء العمال المتوفين وابلاغهم تعازيه، وأنه يتواصل مع المكتب لإنهاء إجراءات شحن الجثامين، والحفاظ على مستحقاتهم ورثتهم.

كما أصدر سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية بسرعة إنهاء إجراءات عودة جثمان العامل المصرى صلاح منصور رمضان أحمد عامل الذى لقى حتفه نتيجة الاختناق بمادة الإيبوكسى والتى تستخدم فى عزل خزانات المياه من الداخل، وذلك بالتعاون مع القنصلية، فضلا عن متابعة مستحقات وتعويضات أسرة المتوفى لدى الضمان الاجتماعى وصاحب العمل، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

كما نجح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى الحصول على مستحقات ورثة مصرى توفى بالمملكة، بلغت 4 آلاف و796 ريالا سعوديا، أى ما يعادل 24 ألفا و171 جنيها مصريا تقريبا.

ووجه الوزير الملحق العمالى وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالى، بالتواصل مع زملاء العامل المتوفى وابلاغهم تعازيه، وأنه يتواصل مع المكتب للحفاظ على مستحقاته.

ووصل فى الحادية عشرة والنصف مساء يوم الثلاثاء جثمان الشاب المصرى رمضان رشاد حامد حافظ ابن محافظة الفيوم المتوفى فى الرياض بالمملكة العربية السعودية إثر حادث مرورى، وذلك على رحلة مصر للطيران رقم 648 والتى تغادر مطار الملك خالد الدولى بالرياض فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن وزير القوى العاملة محمد سعفان تلقى تقريرا بذلك من الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار فيه إلى أنه طبقا لتوجيهاتكم تم شحن جثمان الشاب المصرى رمضان رشاد حامد حافظ إلى مصر على نفقة الدولة، بعد أن تعرض لحادث مرورى، ومناشدة أقارب الشاب المتوفى بتدخل الوزارة شحن الجثمان إلى مصر على نفقة الدولة، نظرا لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف شحن الجثمان.

كما وصل فى الساعة الخامسة وأربعين دقيقة فجر الأربعاء إلى مطار القاهرة الدولى جثمان الصيدلى المصرى القتيل أحمد محمد عبد الهادى، تم اطلاق النار عليه من سيدة سعودية وهو فى داخل الصيدلية التى يعمل بها، وذلك على رحلة مصر للطيران رقم MS650والتى تغادر مطار الملك خالد الدولى بالرياض فى تمام الساعة 4:10 فجرا بتوقيت السعودية.

وأخيرا، أصدر وزير القوى العاملة تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب المواطنة "هـ.ح.ذ" من محافظة القاهرة ومساعدتها فى الحصول على المستحقات التأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية (INPS) لزوجها المتوفى، حيث كان يعمل فى دولة إيطاليا قبل وفاته.

وأوضح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، أن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالى الدكتور محمود حمزاوى رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو، أشار فيه إلى أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعى "الأنبس"، تبين عدم استحقاق المواطنة للمعاش بسبب عدم انتظام زوجها فى سداد الاشتراكات التأمينية اللازمة للحصول عليه.