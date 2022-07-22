زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ثورة 23 يوليو

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة الداخلية، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، زيارة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الموافق المقبل، حتى يوم الخميس الموافق 28 يوليو الجارى، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.





يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً، من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات. كما يأتى فى إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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