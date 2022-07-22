جدة - نرمين السيد - توجه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو العظيمة، تلك الثورة التى ستظل محفورة فى عقل ووجدان الشعب المصرى، والتى أكدت على العلاقة القوية والتاريخية بين الشعب وجيشه العظيم؛ حيث تكاتفت وتلاحمت فيها قوى الشعب المصرى مع جيشه الوطنى نحو تحقيق أهداف نبيلة وهى إرساء العدالة والحرية والحفاظ على الوطن.





وأضاف زين أن تلك الروح والعلاقة القوية بين كافة طوائف الشعب وجيشه وشرطته ستظل مستمرة ومحفوظة بعناية الله على مر التاريخ، وهو المشهد الذى نراه كل يوم فى ميادين العمل من تكاتف وتحالف كل قوى الشعب مع جيشه وشرطته للبناء والتعمير وتحقيق الأمن والأمان بالجمهورية الجديدة، فى ظل قيادة وطنية مخلصة لديها العزيمة والإرادة القوية لتحقيق المزيد من الإنجازات فى جميع المجالات وسط تحديّات كبيرة داخليًا وخارجيًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوطنية للإعلام يهنئ السيسى بـ23 يوليو: تكاتفت وتلاحمت فيها قوى الشعب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.