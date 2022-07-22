العاهل البحرينى يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأعرب الملك حمد فى برقيته حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية عن أطيب تهانيه وتمنياته للرئيس السيسى بموفور الصحة والسعادة، ولشعب مصر الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار فى ظل قيادة الرئيس السيسى الحكيمة، مشيدا بعمق العلاقات الوطيدة التى تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.
كما بعث ولى العهد البحرينى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، أعرب خلالها عن أطيب تهانيه وتمنياته للرئيس السيسى بموفور الصحة والسعادة، ولشعب مصر الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.
وبعث ولى العهد البحرينى رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، معربا فيها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة.
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