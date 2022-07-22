وزيرة البيئة تتفقد قاعة المؤتمرات وحديقة السلام بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة قاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ فى إطار زيارتها التفقدية لمدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات لمؤتمر المناخ cop27 والذى تستضيفه مصر نوفمبر القادم وذلك بمشاركة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وعدد من القيادات المعنية.

وتابعت وزيرة البيئة خلال الجولة أعمال التوسعة للقاعة والتى يتم إقامتها لاستيعاب أعداد المشاركين والتى قد تصل إلى ما يقرب من 30 ألف مشارك على مستوى العالم.

كما تضمنت الجولة تفقد الأعمال الميدانية لتركيب الهياكل والجداريات الخاصة بإقامة المعارض ومكاتب التسجيل والخدمات بالدول المشاركة خلال المؤتمر، بالإضافة إلى الوقوف على الاستعدادات اللوجستية لتوفير تجربة متميزة للمشاركين بمؤتمر المناخ متوافقة مع البيئة.

وأكدت وزيرة البيئة أنه جارى العمل على جعل قاعة المؤتمرات نموذج حقيقى وواقعى للتوافق البيئى المستدام للعالم ليشكل مؤتمر المناخ بمصر صورة للتوافق البيئى بكافة أبعاده اللوجستية والفنية والتقنية.

وأعربت وزيرة البيئة عن تقديرها للجهود المبذولة للخروج بالقاعة بصورة تليق بمصر وبتنظيم مؤتمر المناخ كأحد أهم المؤتمرات العالمية والتى تعد علامة تاريخية للعمل البيئى فى مصر، مشيرة إلى سعادتها بتكثيف العمل للانتهاء من تلك الأعمال فى التوقيتات المناسبة استعدادا لبدء فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

ومن ناحية أخرى أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن فتح باب التسجيل للمشاركة بالمنطقة الخضراء خلال الأيام القليلة القادمة وفق ضوابط واشتراطات تضمن التمثيل المشرف وعرض أفضل قصص النجاح والتجارب البيئية المميزة والتى تعد نموذج واقعى للتطبيق يمكن تكراره والاستفادة منه على نطاق اوسع محليا عالميا خلال تفقدها لحديقة السلام بمدينة شرم الشيخ.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المنطقة الخضراء هى المنطقة المخصصة للمعارض والأحداث الجانبية، التى يعقدها القطاع الخاص والمجتمع المدنى والشباب والوزارات المختلفة لعرض قصص النجاح والمشروعات والابتكارات والمنتجات ذات الصلة فى مجال التصدى لآثار تغير المناخ بالإضافة إلى العروض موسيقية وفنية والاستعراضية لرفع الوعى بقضية التغيرات المناخية وأهميتها للإنسان.

واستعرضت وزيرة البيئة أعمال التطوير بالحديقة ومن أهمها رفع كفاءة الحديقة والنوافير بالإضافة إلى القاعات المخصصة لعقد الاحداث الجانبية خلال المؤتمر علاوة على إقامة خيمة بدوية ومطاعم وكافيتريات لتوفير خدمات متنوعة للزوار تضمن تجربة بيئية تمزج الاستفادة العلميةوالعملية والاستمتاع بالطبيعة.

وأشادت وزيرة البيئة باعمال التطوير التى تشهدها الحديقة لتمثل صورة حضارية بمصر أمام العالم خلال مؤتمر المناخ بما سيتم بها من أحداث متنوعة معربه عن سعادتها بتكثيف العمل للانتهاء من تلك الأعمال فى التوقيتات المناسبة استعداداً لبدء فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.