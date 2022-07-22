انت الان تتابع خبر عاجل – الحكومة تحسم أمر حول دمج العامين الخامس والسادس الابتدائي في نظام الجديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسمت الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي ما يجري تدوله حول انتشار حول قرار بضم العامين الدراسيين للصفوف الخامس والسادس الابتدائي في عام واحد وفقاً لنظام التعليم الجديد.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان مشترك مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الحديث عن ضم العامين الدراسيين للصفوف الخامس والسادس الابتدائي في عام واحد وفقاً لنظام التعليم الجديد غير صحيح على الإطلاق مؤكدة أنه ، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، بالاضافة إلي استمرار سنوات الدراسة بالمرحلة الابتدائية كما هي 6 سنوات دراسية دون ضم أو تغيير، بحيث يكون كل عام دراسي منفصل عن الآخر.

وطالبت الوزارة أنه جميع أولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف إثارة الذعر بينهم، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية للدولة.