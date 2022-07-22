انت الان تتابع خبر عاجل – الأرصاد عن طقس اليوم الجمعة : حر نار في كل مكان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 22 يوليو 2022، في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، موضحة أنه سوف طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، وجنوب البلاد وذلك خلال ساعات النهار، أما في الليل فيسود طقس معتدل علي كافة الأنحاء، بالاضافة إلي زيادة نسب الرطوبة في الجو، مما يؤدي إلي زيادة الاحساس بإرتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن سوف يكون هناك شبوة مائية في ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 22 يوليو 2022:

1- القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.