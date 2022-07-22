انت الان تتابع خبر بالفيديو.. حقيقة الإصابة بالتخلف العقلي بعد التعافي من كورونا.. طبيب يريح قلوب الجميع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، بالكشف عن حقيقة الإصابة بالتخلف العقلي بعد التعافي من كورونا، وتعد من أبرز الأشياء التي انتشرت بين الكثير من المواطنين.

حقيقة الإصابة بالتخلف العقلي بعد التعافي من كورونا

وأكد عنان في مداخلة هاتفية لبرنامج “مانشيت” الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي على قناة سي بي سي، إن محتور أوميكرون خفيف، ولكن أن أعراض ما بعد التعافي توجد منذ بداية الجائحة، ومنها الوهن والارق وتغير طعم الطعام وما شابه.

وأشار أيضاً إلى أن العلماء أجروا دراسات على المخ للمتعافين من كورونا، ووجدوا أنه يوجد علاقة بين الذهان العقلي والتعافي من فيروس كورونا، وهذا بالنسبة لكل من عندهم تاريخ مرضى وراثي أو من الذين يعانون من وسواس قهري او اكتئاب.

الوقاية من الفيروس ضرورية

واستكمل عنان إن الوقاية من الفيروس ضرورية وهامة وهي تكون بالكثير من الإجراءات الاحترازية والكمامة، وأن ظهور الأمراض العقلية حدث في بعض الحالات النادرة وهي ليست منتشرة، وبالرغم من هذا لابد أن يهتم الجميع بعدم التعرض إلى كورونا لان الخريطة الجينية للجسم قد تتأثر بالإصابة.