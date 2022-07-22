جلسة مباحثات مغلقة بين الرئيسان السيسى وماكرون بقصر الإليزية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 يوليو 2022 01:26 مساءً -

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعقد جلسة مباحثات مغلقة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة إلى قصر الإليزيه لعقد مباحثات قمة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذى كان في استقبال الرئيس، ثم عزفت الموسيقى العسكرية التحية للرئيس السيسي لدى وصوله، وعقب ذلك اصطحب ماكرون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى داخل قصر الإليزيه لإجراء مباحثات قمة وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل في وقت سابق اليوم إلى مطار أورلي الدولي في العاصمة الفرنسية باريس.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي عددا من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، فضلا عن الموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات.